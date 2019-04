Ab heute: Sky überträgt Monte-Carlo Masters live

Sky zeigt ATP-Tennis non-stop. Die ersten Sandplatz-Masters der Saison 2019 überträgt der Pay-TV-Anbieter in insgesamt rund 50 Stunden live.



Ab dem heutigen Montag (15. April) berichtet Sky täglich auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport 3 HD live von den Monte-Carlo Masters. In dem ATP-Turnier treten die besten Tennisprofis der Welt in Monte-Carlo, Barcelona, Madrid und Rom an. Bis Sonntag zeigt der Bezahlsender insgesamt rund 50 Stunden live.

Zum mittlerweile 51. Mal findet das Hartplatz-Turnier der Herren statt. In den letzten 14 Jahren dominierte Rekordgewinner Rafael Nadal das Turnier. Beeindruckende elf Mal siegte der Spanier, zuletzt dreimal in Folge. In Monte-Carlo konnten außerdem nur der Weltranglistenerste Novak Djokovic und Stan Wawrinka gewinnen. Alle drei sind auch in diesem Jahr mit von der Partie.



Deutsche Teilnehmer sind Alexander Zverev, Philipp Kohlschreiber und Jan-Lennard Struff. Zverev ist momentan Deutschlands Nummer eins und Nummer drei der Weltrangliste. Ob er es ins Finale schafft? Dieses ist am Sonntag (21. April) ab 14.25 Uhr auf Sky Sport 1 HD zu sehen.



Als Kommentatoren sind Stefan Hempel und Sascha Roos im Einsatz. Sky Reporter Florian Bauer ist vor Ort, um in Monte-Carlo auf Stimmenfang zu gehen. Neben den ATP Finals in London überträgt Sky alle neun Turniere der ATP Masters 1000 sowie die meisten Turniere der ATP 500.