Ab heute wieder SchleFaZ - Kalkofe und Rütten verreißen weiter

Must-see für Trashfilm-Fans: Gleich zum Start der Frühjahrs-Staffel der Tele 5 Kultmarke "SchleFaZ - die schlechtesten Filme aller Zeiten" wird es monumental: Kalkofe und Rütten verreißen "Captain America".



Schlechte Filme drehen und trotzdem Erfolg haben? Das geht, wenn man Oliver Kalkofe und Peter Rütten auf seiner Seite hat beziehungsweise sich ihres Verisses sicher sein kann. Denn die beiden Schlechtfilm-Experten Oliver geben ab heute wieder Trash-Kultfilmen eine eigene Bühne.