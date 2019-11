Ab heute zeigt das ZDF wieder Boxen

Das ZDF möchte wieder an eine alte Tradition anknüpfen und zeigt heutigen am Samstag einen Boxabend aus Hamburg live. Im Fokus dabei: Olympia-Bronze-Sieger Artem Harutyunyan.



Direkt im Anschluss an das "Aktuelle Sportstudio" überträgt das ZDF den Kampfabend am Samstag aus dem Veranstaltungsort "Die Kuppel" (The Dome) in Hamburg-Bahrenfeld.