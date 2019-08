Ab jetzt auch Frauen-Fußball in der "Sportschau"

Nach dem Live-Übertragungs-Deal mit Eurosport, hat der DFB nun den nächsten dicken Fisch für den Frauenfußball an Land gezogen. Die "Sportschau" wird künftig auch samstags Berichte von der Frauenfußball-Bundesliga zeigen.



"Wir werden in dieser Saison punktuell berichten", sagte Steffen Simon der Deutschen Presse-Agentur. Der Leiter der Sendung möchte "Spitzenspiele der Liga" im Programm haben. Das sei bisher schwierig gewesen, weil die meisten Partien am Sonntag angepfiffen werden.