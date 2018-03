Ab morgen bei Sky: Eigener Pop-up-Channel für Animations-Hits

"Animierte" Ostern bei Sky - Auf einem eigens installierten Pop-up-Channel laufen über die Feiertage auf Sky reihenweise Animations-Hits. Dafür zwischenzeitlich weichen muss Sky Cinema Family.



Sky Cinema Animation HD ersetzt über Ostern und danach elf Tage lang den Sender Sky Cinema Family. Als Höhepunkt wird dabei am Ostersonntag "Ich - Einfach unverbesserlich 3" als TV-Premiere laufen. Insgesamt werden rund um die Uhr 35 Filme gezeigt werden.