Ab morgen neuer Krimifreitag ServusTV Deutschland

Ab Freitag (13. September) sind am Abend immer zwei Kriminalgeschichten aus dem Alpenraum zu sehen auf ServusTV. Neben der ersten Staffel "Hubert und Staller" zeigt der Sender die erste Staffel seiner Eigenproduktion "Meiberger – Im Kopf des Täters".



Die bayerischen Streifenpolizisten Franz Hubert und Johannes Staller sind feste Größen in der deutschen Fernsehlandschaft. In der bayerischen Kriminalkomödie lösen Christian Tramitz und Helmfried von Lüttichau auf ihre humorvolle Art und Weise Kriminalfälle in Bayern. Servus zeigt die erste Staffel "Hubert & Staller" ab Freitag, 20.15 Uhr.