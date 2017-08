Ab nächste Woche mehr DAB Plus in Hessen

Der Ausbau des DAB Plus-Netzes in Hessen kommt gut voran. Schon nächste Woche gehen zwei neue Sender in Betrieb.



Am 8. August werden in Hesse zwei weitere DAB Plus-Sender aktiviert. Damit wird das hr-Digitalradiobouquet (hr1, hr2-kultur, hr3, hr4, hr-iNFO und YOU FM) nun auch von den Standorten Hoher Meißner und Kreuzberg verbreitet. Beide neuen Sender sind ein wichtiger Ausbauschritt in der DAB+ Versorgung mit hr-Programmen in Nord- und Osthessen.