Ab nächster Woche freitags Doppelfolgen "Wer weiß denn sowas?"

Das Erste spendiert der Quizsendung "Wer weiß denn sowas?" künftig einen Doppelfolgen-Freitag. Schon ab Anfang Dezember geht es los.



Ab der Woche kommenden Woche gibt es freitags immer die doppelte Portion Rate-Spaß. Gleich zwei Folgen "Wer weiß denn sowas?" mit Kai Pflaume, Bernhard Hoëcker und Elton zeigt das Erste dann ab 8. Dezember um 18 Uhr zum Wochenausklang.