Ab sofort on demand: Sky zeigt Pilot von "The Deuce" vorab

Der reguläre Start von "The Deuce" ist erst in über zwei Wochen. Vorab kann man die Pilotfolge der HBO-Serie mit James Franco aber schon jetzt online schauen.



"The Deuce" ist eine Serie von den Machern von "The Wire", David Simon und George Pelecanos. Die erste Episode der achtteiligen Dramaserie steht Abonnenten seit diesem Samstag in der Originalfassung über die Online-Portale von Sky abrufbar. Ab dem 11. September ist "The Deuce" dann immer montags um 20.15 Uhr auch auf Sky Atlantic HD zu sehen. Die Auftaktfolge hat eine Länge von 85 Minuten, alle folgenden Episoden dauern circa eine Stunde.