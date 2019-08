Abhören von Mitschnitten: Apple wird Nutzer um Erlaubnis bitten

Die Erkenntnis, dass Siri-Unterhaltungen auch von Menschen gehört werden können, hat Apple besonders unter Druck gesetzt. Jetzt gibt Apple den Nutzern mehr Kontrolle als die Konkurrenz.



Der Fokus auf Siri war durch einen Bericht der Zeitung "Guardian" Ende Juli gelenkt worden. Der Mitarbeiter eines Apple-Dienstleisters erzählte, auf den Aufnahmen seien zum Teil sehr private Details zu hören - obwohl der iPhone-Konzern doch oft mit seinem Datenschutz-Versprechen wirbt. So schnappe Siri auch Fragmente von Gesprächen mit medizinischen oder geschäftlichen Inhalten, mögliche kriminelle Aktivitäten oder auch Nutzer beim Sex auf, sagte er.



Zu den nun angekündigten Änderungen gehört, dass die ausgewählten Mitschnitte nur noch von Apple-Mitarbeitern und nicht mehr bei externen Dienstleistern angehört werden. Bereits vergangene Woche war von Kündigungen bei einem entsprechenden Dienstleister in Irland berichtet worden.