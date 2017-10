Abonnenten für Video-On-Demand steigen enorm in SAARC-Ländern

In den Ländern der South Asian Association for Regional Cooperation sind die Abonnentenzahlen für Video-On-Demand um 89 Porzent im zweiten Quartal 2017 gestiegen. Doch gerade der indische Markt ist nicht einfach.



Nach Angaben von Dataxis Research für das zweite Quartal 2017 haben sich die SVoD-Abonnenten (Subscription-Video-on-Demand) in den SAARC-Ländern (Afghanistan, Bangladesch, Bhutan, Indien, Malediven, Myanmar, Nepal, Pakistan) in einem Quartal um 89 Prozent im Vergleich zum zweiten Quartal 2016 erhöht. Unter den SAARC-Ländern ist Indien mit Abstand der größte SVoD-Markt und trägt bis zu 82 Prozent der Abonnenten aus den gesamten SAARC-Raum bei.