About You Award: ProSieben sendet größte Influencer Award Show

Zusammen mit den Starts und Sternchen der Influencer-Szene: Am Donnerstag, 18. April, überträgt ProSieben zum zweiten Mal die About You Awards.



Für die größte Influencer Award Show Deutschlands "About You" werden die einflussreichsten Social Media Stars im deutschsprachigen Raum ausgezeichnet. Rund 1.500 Influencer, Brancheninsider, Promis sowie Presse und erstmals auch Fans werden bei der großen Preisverleihung am 18. April in München dabei sein.