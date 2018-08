Absagen von Özil und Löw für Hayalis "Sportstudio"-Premiere

Direkt zum Start der neuen Bundesliga Saison darf "die Neue" ran. Dunja Hayali verstärkt ab sofort das Team des "aktuellen Sportstudios" des ZDF und wird die kommende Ausgabe moderieren. Ihr Wunschgast kommt allerdings nicht.



Am kommenden Samstag, den 25. August, um 23 Uhr, feiert Dunja Hayali Premiere im "aktuellen Sportstudio". Die Moderatorin und Reporterin verstärkt damit das Team um Katrin Müller-Hohenstein, Jochen Breyer und Sven Voss.



Neben den Auftaktspielen der Bundesliga wird sich das "Sportstudio" der Para-Leichtathletik-WM in Berlin und der Deutschland-Tour im Radsport widmen. Als Studiogast empfängt Hayali zum Auftakt den Aufstiegstrainer von Fortuna Düsseldorf: Friedhelm Funkel.



Ihr Wunschgast war aber ein anderer. Nach Angaben Hayalis hat der ehemalige Fußball-Nationalspieler Mesut Özil jedoch ebenso eine Einladung der ZDF-Moderatorin ausgeschlagen wie Bundestrainer Joachim Löw, Teammanager Oliver Bierhoff und DFB-Präsident Reinhard Grindel. "Leider möchte sich keiner bei uns äußern", sagte Hayali der "Sport Bild".