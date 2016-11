Abschaltung des analogen Fernsehprogramms: Digital kommt

Hanau hat sich schon vom analogen Kabel verabschiedet und schaut als erste deutsche Stadt nun komplett digital fern. Die Digitalisierung befindet sich nun in Deutschland auch im Kabel auf dem Vormarsch. Dabei gehen mit ihr auch Verbesserungen bei den TV-Aufzeichnungen einher.



Hanau macht es vor: Hier wurde zum 20. September 2016 das analoge Kabelfernsehen abgeschaltet. Damit leistet die kleine Stadt einen entscheidenden Teil zur Zukunft der Fernsehlandschaft in Deutschland. In den letzten Jahren hat das Digitalfernsehen einen erstaunlichen Durchmarsch hingelegt - immerhin bringt es dem Zuschauer erhebliche Vorteile. Brauchen wir uns in Zukunft um die termingenaue Aufnahme von bestimmten TV-Ereignissen keine Sorgen mehr machen?