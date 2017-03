Abschied: Nächster "Tatort"-Kommissar geht in Ruhestand

Fans des "Tatort" müssen nach dem angekündigten Abschied des Bremer Ermittler-Duos künftig auf einen weiteren Kommissar verzichten: Andreas Hoppe alias Mario Kopper verabschiedet sich zum Jahresende von der Ludwigshafener Kollegin Odenthal.



Nach 20 Jahren hört Schauspieler Andreas Hoppe (56) beim "Tatort" auf. Das teilte der Südwestrundfunk (SWR) am Donnerstag mit. Hoppe hatte seit 1996 als Kommissar Mario Kopper an der Seite von Kommissarin Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) beim Ludwigshafener Tatort ermittelt. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.