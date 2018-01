Abschied bei "Nord Nord Mord" - Clüver und Atzorn sagen Tschüss

Zum letzten Mal ist Robert Atzorn in einem neuen Fall von "Nord Nord Mord" zu sehen. Nicht nur sein Kommissar verabschiedet sich vom Bildschirm, sondern auch der Schauspieler. Die Reihe aber geht weiter.



"Clüver und der leise Tod" heißt der letzte Fall für Robert Atzorn als Kriminalkommissar auf Sylt - alles andere als leise war das Echo auf die Ankündigung des Schauspielers zum Jahreswechsel: Der 72-Jährige beendet seine Karriere und will sich ganz auf sein Privatleben konzentrieren. Einige Monate zuvor hatte Atzorn zunächst mitgeteilt, seinen Dienst in der ZDF-Krimireihe "Nord Nord Mord" nach acht Einsätzen zu quittieren. Der Sender setzt die Reihe nun mit Peter Heinrich Brix (62) als Kommissar fort. Doch erst einmal verabschieden sich an diesem Montag (20.15 Uhr) Atzorn und sein Ermittler Theo Clüver in den Ruhestand.