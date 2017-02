Abschied des Handball-Nationaltrainers live auf Sport1

Am Freitag steht bei Sport 1 der Abschied von Handball-Bundestrainer Dagur Sigurdsson im Mittelpunkt. Seinen Ausstand gibt der Isländer mit dem All Star Game, das live beim Sportsender zu sehen sein wird.



