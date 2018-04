Abschied und Widersehen beim "Sturm der Liebe"

Fast zehn Jahre spielte Florian Stadler den Fitnesstrainer Nils Heinemann in "Sturm der Liebe". In der 2937. Folge wird er nun die Serie verlassen.



Voraussichtlich am 8. Juni 2018 wird er ein letztes Mal in der Serie zu sehen sein. Dafür kehrt kurz vorher Goran Kalkbrenner (Sasa Kekez) nach fast vier Jahren unerwartet an den "Fürstenhof" zurück.