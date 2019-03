Absetzung eines Fußballmoderators wird in Iran zum Politikum

Die Absetzung eines landesweit beliebten Fußballmoderators durch den Staatssender IRIB ist im Iran zu einem Politikum geworden.



Hintergrund der jüngsten Kontroverse ist die Entscheidung des neuen Intendanten von Kanal 3, die Fußballsendung "90" und deren Moderator Adel Ferdosipur abzusetzen. Die als politisch motivierte Entscheidung des als Hardliner eingestuften Intendanten Ali Forughi führte zu einer landesweiten Protestwelle in sozialen Medien.