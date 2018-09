Abzocke bei der Schädlingsbekämpfung: "Marktcheck" klärt auf

In einer weiteren Ausgabe des SWR-Verbrauchermagazins werden unter anderem dubiose Rechnungen von Kammerjägern unter die Lupe genommen.



Am morgigen Dienstag widmet sich das SWR-Verbrauchermagazin "Marktcheck" dem Geschäft mit der Schädlingsbekämpfung: Da für die meisten Haushalte die professionelle Entfernung eines Wespennestes kein wirklich alltägliches Geschäft ist, erfolgt der wahre Schreck gegebenenfalls erst beim Blick auf die Rechnung.