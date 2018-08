Acer sieht Trendwende zu Wachstum in PC-Branche

Der PC-Markt befindet sich nach Einschätzung des taiwanesischen Herstellers Acer trotz des schwierigen Umfelds im Aufschwung. Hoffnung setzt man auch auf den Zeitpunkt, wenn der Support für Windows 7 eingestellt wird.



Neben der verstärkten Nachfrage nach ultradünnen Design-Notebooks sei für die Trendwende auch die anziehende Nachfrage in Unternehmen verantwortlich, sagte Wilfried Thom, bei Acer für das Geschäft in Westeuropa zuständig, der dpa. "Die Aussichten sind so positiv wie seit Jahren nicht." Die Digitalisierung treibe die PC-Branche voran. Und im Zentrum der Arbeitsplätze werde auch künftig der Computer stehen.