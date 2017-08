Acer will Produktfeuerwerk zur IFA zünden

Die IFA ist traditionell eine Messe für Unterhaltungselektronik. Doch auch immer mehr Hersteller aus der klassischen PC-Branche nutzen die Messe als Plattform. Acer will in schwierigem Marktumfeld die Gelegenheit für die Präsentation attraktiver Geräte nutzen.



Berlin (dpa) - Der taiwanesische PC-Hersteller Acer will zur IFA in Berlin ein "Produktfeuerwerk" starteten. Wie inzwischen viele Anbieter aus der klassischen PC-Branche ist das Unternehmen auf der Unterhaltungselektronik-Messe (1. bis 6. September) wieder vertreten. Die IFA sei inzwischen mit vielen europäischen Händlern, aber auch vermehrt Anbietern aus Asien oder Australien sehr international geworden, sagte Wilfried Thom, bei Acer für das Geschäft in Westeuropa zuständig, der dpa. Das ziehe zusätzlich viele Hersteller nach Berlin.