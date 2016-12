"Acht Tage": Sky kündigt weitere deutsche Eigenproduktion an

Was ist im letzten Augenblick wirklich wichtig? Nach "Babylon Berlin" und "Das Boot" steht beim Pay-TV-Anbieter Sky eine weitere deutsche Eigenproduktion in den Startlöchern, dieses Mal wird ein Weltuntergangsszenario gezeichnet. Damit setzt Sky sein Vorhaben um, künftig mehr exklusive Inhalte in Eigenregie zu entwickeln.



Die Streamingdienste Netflix und Amazon haben es längst erkannt, dass es die Eigenproduktionen sind, mit denen sie die Zuschauer an sich binden. Auch der Pay-TV-Anbieter Sky zieht nach und hat angekündigt, in Zukunft bis zu acht Eigenproduktionen im Jahr herauszubringen. Mit "Babylon Berlin" und "Das Boot" sind die ersten Schritte getan, doch nun kündigt das Unterföhringer Unternehmen eine weitere eigenproduzierte deutsche Serie an, die 2018 exklusiv auf Sky in Deutschland und Österreich ausgestrahlt werden soll. Die Serie läuft dabei unter dem Logo Sky Original Production.