Achte Prime-Time-Ausgabe "Bares für Rares" im ZDF

Es ist mal wieder Zeit für eine Abend-Ausgabe der Trödelshow von Horst Lichter. Das ZDF zeigt in "Bares für Rares" wie Christine Urspruch ein liebgewonnenes Möbelstück verkaufen will.



Am Mittwoch (22.Mai) ist "Bares für Rares" im ZDF wieder als Primetime-Ausgabe zu sehen. Horst Lichter bekommt dabei Unterstützung von sieben seiner Händler und vier Experten, die alle das Ziel verfolgen: Den Trödel von Hinz und Kunz richtig einzuschätzen und schlussendlich zu kaufen.