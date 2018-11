Achteinhalb Millionen gucken Fußball-Länderspiel im Ersten

Das Spiel endete nicht so, wie viele Fans der deutschen Mannschaft gehofft hatten. Aber das Interesse an der Nations-League-Partie war groß. Das bekamen auch die übrigen Fernsehsender zu spüren.



Klarer Quotensieg für das Erste: Die Live-Übertragung des Länderspiel-Klassikers Deutschland-Niederlande hatte am Montagabend mit weitem Abstand die meisten Zuschauer. Im Schnitt 8,48 Millionen verfolgten ab 20.45 Uhr die Partie, bei der die deutsche Mannschaft erst mit 2:0 in Führung ging, dann aber in der Schlussphase den sicher geglaubten Sieg noch vergab. Der Marktanteil für das Erste lag bei starken 27,3 Prozent. Die "Tagesschau" um 20 Uhr sahen allein im Ersten 5,18 Millionen (16,9 Prozent), die Vorberichterstattung zur Nations League ab 20.15 immerhin 4,88 Millionen (18,5 Prozent).