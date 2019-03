Achtelfinal-Rückspiele der EHF Champions League live bei Sky

Wer schafft es ins Champions-League-Viertelfinale? Sky ist am Wochenende live dabei, wenn die Rhein-Neckar Löwen und Flensburg-Handewitt im Handball versuchen, das Fiasko, dass die deutschen Fußballer ereilte, zu vermeiden.



Sky überträgt die Achtelfinal-Rückspiele der deutschen Vereine in der EHF Champions League live. Am Samstag (30. März) betreten zunächst die Rhein-Neckar Löwen um 18.50 Uhr im französischen Nantes die Platte.