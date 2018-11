"Ad Vitam" - über das Für und Wider ewigen Lebens

Es ist der ultimative Menschheitstraum, der in dieser Serie Realität geworden ist: Wer will, kann unsterblich sein. Aber ist das wirklich so erstrebenswert? Die Verlierer dieser Zukunft, die junge Generation, sagen nein. Und reagieren radikal.

"Nichts ist unendlich", erklärt ein Jugend-Experte in der Talkshow, die im Fernsehen der Zukunft läuft. Er irrt sich - zumindest was den menschlichen Überlebenswillen angeht.