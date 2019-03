AdSmart: Sky Media individualisiert Werbung

Sky AdSmart ermöglicht Werbekunden eine individuelle Zielgruppensegmentierung von Sky Haushalten zur präzisen Aussteuerung von Reklame-Spots.



Unter dem Slogan "The Power of Adressable TV" startete Sky Media vor kurzem Sky AdSmart. Diese neue Technologie ermöglicht die zielgerichtete, individuelle Ausspielung von Werbespots an den Zuschauer. Das Sky AdSmart Zielgruppen-Targeting für Werbekunden ist auf TV-Geräten sowie mobilen Endgeräten mit Sky Go und On Demand verfügbar.