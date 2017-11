"Adam sucht Eva": Diese Kandidaten ziehen auf RTL blank

Fans der FKK-Serie auf RTL können aufatmen: Der Free-TV-Sender hat die offiziellen Kandidaten der Nackt-Dating-Show "Adam sucht Eva" bekannt gegeben. Ist wieder ein Promi am Start?



Nackte Tatsachen: Bei "Adam sucht Eva" legt RTL wieder Wert auf hüllenlose Turteltauben. In der Datingshow sollen die Teilnehmer ihre große Liebe auf einer einsamen Insel finden. Dabei dürfen die Liebessuchenden keine Kleidung tragen. RTL hat jetzt verraten, wer diesmal in der Kuppelshow blankzieht.