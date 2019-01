"Adam und Evelyn" - Ein Sommer der Entscheidungen

Es ist Sommer. Die DDR geht ihrem Ende entgegen - aber das ahnen Adam und Evelyn noch nicht. Für sie geht es erst um die Frage: Bleiben sie ein Paar? Und dann: Wollen sie in der DDR oder in der BRD leben?



"Seit wann weißt du, dass du weg willst?", fragt Adam. "Seit heute Morgen. Ich hab mich so an den Gedanken gewöhnt, weiter zu fahren", antwortet Evelyn, melancholisch blickend. Das junge Paar aus der DDR sitzt im Lauf des Filmes an einem Abend im Sommer 1989 unter einer lauschigen Pergola in Ungarn und ahnt zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wie leicht es kurze Zeit später sein wird, einfach nach Österreich weiter zu reisen - und damit in den Westen zu flüchten.