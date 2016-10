Adblock: "Süddeutsche Zeitung" setzt auf Zwangsregistrierung

Im Kampf gegen Werbeblocker zeigen sich die Verlage und Zeitungen zunehmend kreativ: Bei der "Süddeutschen Zeitung" sollen Nutzer sich künftig registrieren, wenn sie den Adblocker auch beim Surfen weiter aktiviert haben wollen.



Trotz zuletzt rückläufiger Zahlen bei der Nutzung bleiben Adblocker weiter ein großes Ärgernis für die Verlage. National wie international gehen die einzelnen Zeitungen auf unterschiedlichen Wegen gegen die Nutzung der werbeblockenden Software vor, auch die "Süddeutsche Zeitung" hat in dieser Woche eine Maßnahme gestartet.