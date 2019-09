Adenauer-Stiftung: Weniger Werbung und Quotenfokus bei ARD & ZDF

Die Konrad-Adenauer-Stiftung fordert von den Öffentlich-Rechtlichen weniger Werbung und Orientierung an Zuschauerzahlen. Der Rundfunkbeitrag solle Qualität, nicht Quote finanzieren.



Die CDU-nahe Stiftung formulierte ihre Forderungen in einer Studie, über die zuerst die "Neue Westfälische" berichtete. Von dem Blatt online veröffentlichte Auszüge daraus verdeutlichen die Unzufriedenheit der Stiftung mit dem Jetzt-Zustand bei den Öffentlich-Rechtlichen.