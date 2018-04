Adorf lehnte einst "Tatort"-Nachfolge von Götz George ab

Mal einen "Tatort"-Kommissar spielen? Nicht mit Mario Adorf. Gegenüber der "Hörzu" verriet der Grandseigneur des deutschen Films, weshalb ihn die Rolle nicht reizte.



"Das Einzige, was man mir in Bezug auf den "Tatort" anbot, war nach dem ersten Ausscheiden von Götz George die Rolle eines Kommissars", sagte der 87-jährige Schauspieler im Interview mit der Programmzeitschrift "Hörzu" (Erscheinungstag: 20. April).



"Aber die habe ich abgesagt, weil ich keine Lust auf eine Serienrolle hatte. Ich konnte mehrmals beobachten, dass hervorragende Kollegen zu Serienfiguren verkamen - mit der Betonung auf 'verkamen'."