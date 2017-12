AfD-Politikerin sorgte für erfolgreichsten Tweet 2017

Die Zustimmung des Parlaments zur "Ehe für Alle" brachte AfD-Politikerin Beatrix von Storch fast zum Heulen und dem Schnappschuss ihres Gesichtes während der Abstimmung ein immenses Twitter-Echo.



Ein Schnappschuss mit dem enttäuschten Gesichtsausdruck der AfD-Politikerin Beatrix von Storch während der Bundestagsabstimmung über die Homosexuellen-Ehe ist in den deutschen Twitter-Top-Ten auf dem Spitzenplatz gelandet.



Twitter-Nutzer @justthore postete das Bild mit den Worten: "Die Fahrkarte zum Bundestag: 2,70 Euro. Der Cappuccino im Besucher-Café: 3,50 Euro. Das Gesicht von Beatrix zur #Ehefüralle Abstimmung: unbezahlbar" - und erhielt 34 509 Likes dafür. Über 14 000 Mal ist der Eintrag weiterverbreitet worden. Für die Top Ten ermittelte Twitter das gesamte Engagement der Tweets aus Likes, Retweets und Antworten.