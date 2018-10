AfD will differenzierte Berichte bei ARD und ZDF

In der gestrigen Mediendebatte in Dresden warf die AfD den Öffentlich-Rechtlichen undifferenzierte Berichterstattung vor. Peter Frey (Chefredakteur ZDF) forderte hingegen die AfD auf, ihr Verhältnis zu Rechtsextremen zu klären.



Die AfD möchte von Medien differenzierter wahrgenommen werden und beklagt ein einseitiges Bild der Berichterstattung. Das ist ein Fazit einer Debatte, bei der sich am Donnerstagabend die Chefredakteure von ARD-aktuell, Kai Gniffke, und ZDF, Peter Frey, in Dresden AfD-Anhängern stellten. Beide thematisierten auch die Anfeindungen gegenüber Journalisten. Zu der Veranstaltung hatte die Dresdner AfD geladen. Gelegentlich wurde es laut im Saal.