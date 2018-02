AfD will eigene Nachrichten verbreiten

Die plant eine Medienoffensive im Frühjahr. Hierfür wird eigens ein "Newsroom" eingerichtet, der Social Media und Video-Nachrichten verbreiten wird. Die Arbeitsweise laut der Partei "werde der in journalistischen Redaktionen ähneln."



Die AfD-Bundestagsfraktion will laut "Focus" ab April ihre Kommunikation im Wesentlichen über einen eigenen "Newsroom" steuern. Das berichtet das Nachrichtenmagazin in seiner aktuellen Ausgabe von diesem Samstag. AfD-Fraktionschefin Alice Weidel bezeichnete das Vorhaben gegenüber dem Magazin als "eine innovative Zeitenwende in der Bundesrepublik."



Grund für die PR-Offensive sei das derzeitige Verhältnis der Partei zu den Medien. "Solange die AfD von vielen Medien ignoriert oder mit Fake News gezielt schlechtgemacht wird, kann es nur diesen Weg geben", sagte Weidel.