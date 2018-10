AfD wirbt mit Material von ARD und ZDF - die wollen klagen

Die AfD nutzt im großen Stil urheberrechtlich geschütztes Material für seine Parteiwerbung. Die ARD und das ZDF prüfen rechtliche Schritte dagegen.



Wie Recherchen von "t-online.de" ergeben haben, verwendete die AfD in knapp 50 Fällen Videomaterial von ARD und ZDF ohne eine Genehmigung dafür bekommen zu haben. In weiteren Fällen sind demnach auch Inhalte von Privatsendern benutzt worden. In einer ersten Stellungnahme haben die Öffentlich-Rechtlichen nun juristische Schritte gegen die rechts-populistische Partei angekündigt.