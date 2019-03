"Akte Lansing": Hinter den Kulissen von "Dahoam is Dahoam"

In der neuen Satire-Serie "Akte Lansing" blickt BR-Sonderermittler Dr. Dr. Georg Spiess hinter die Kulissen des BR-Serienhits "Dahoam is Dahoam" und stellt schnell fest: Die weiß-blaue Fernsehwelt ist nicht so heil wie sie scheint.



Im Fernsehdorf Lansing häufen sich merkwürdige Vorgänge, und bald schon wittert Spiess eine handfeste Verschwörung. Die sechsteilige Serie feiert ab heute in der BR Mediathek Premiere, wo alle Folgen für sechs Monate abrufbar sind. Im BR Fernsehen ist "Akte Lansing" dann am 4. und 11. April 2019, jeweils um 22.45 Uhr zu sehen - aufgeteilt in zwei mal drei Folgen à 20 Minuten.