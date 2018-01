"Akte X": Auftakt der 11. Staffel auf ProSieben im Frühjahr

Während in Deutschland noch über den genauen Ausstrahlungsstart von Staffel 11 gerätselt wird, wurde in den USA bereits die erste Folge "Akte X" ausgestrahlt. Nun hat ProSieben einen baldigen Auftakt angekündigt.



Jüngst, am 3. Januar, feierte die 11. Staffel "Akte X" in den Vereinigten Staaten Premiere. Im Gegensatz dazu müssen wir Deutschen noch ein paar Monate warten bis ProSieben die elfte Laufzeit sendet.