"Akte X": Elfte Staffel kurz nach US-Start bei ProSieben

Für das ungleiche Ermittler-Duo geht es in die elfte Runde. Direkt nach dem Start im amerikanischen Heimatland ist die neue Staffel auch in Deutschland zu sehen.



"Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI" ist mit über 200 Folgen in zehn Staffeln eine der am längsten laufenden Science-Fiction-Serien im TV. Jetzt hat sich ProSieben die Rechte an der elften Staffel gesichert und sendet die zehn Folgen nur kurz nach der Ausstrahlung in den USA.