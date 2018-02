"Akte X" ab nächster Woche auf ProSieben

Das Warten hat ein Ende. Ab nächsten Mittwoch, 28. Februar zeigt ProSieben die vor Kurzem in den USA gestarteten elfte Staffel der Kultserie "Akte X".



Dana Scully (Gillian Anderson) und Fox Mulder (David Duchovny) ermitteln wieder. Acht Wochen nach der Erstausstrahlung in den USA kommen auch die deutschen Fans der Serie auf ihre Kosten.