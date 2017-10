"Aktenzeichen XY... ungelöst": Grusel, Ermittler und Mörder

Bei "Aktenzeichen XY... ungelöst" wird der Horror real: Vermummte Täter steigen in Häuser ein, entführen Kinder oder töten Unschuldige. Seit 50 Jahren lässt das ZDF die Fernsehzuschauer an schrecklichen Verbrechen teilhaben. Alles im Sinne der Aufklärung.



Brutaler Raub, Mord, Kindesentführung - bei "Aktenzeichen XY... ungelöst" geht es um schlimmste Verbrechen. Seit 50 Jahren gibt es die ZDF-Sendung, die alle paar Wochen zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr nach Tatzeugen sucht, um Licht in ungeklärte Kriminalfälle zu bringen. Mit Erfolg, wie ein Blick in die Statistik zeigt. Rund 40 Prozent der Fälle wurden mit Hilfe aufmerksamer Zuschauer gelöst, meldet das ZDF. Ganz im Sinne des Erfinders Eduard Zimmermann: "Den Bildschirm zur Verbrechensbekämpfung einzusetzen, das, meine Damen und Herren, ist der Sinn unserer neuen Sendereihe", erklärte er dem Publikum am 20. Oktober 1967.