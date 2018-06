"Aktenzeichen XY... ungelöst" deutlich vorn

Auf diesen Klassiker ist Verlass: Das ZDF-Kriminalmagazin "Aktenzeichen XY... ungelöst" ist immer wieder ein Publikumsmagnet.



Das ZDF-Kriminalmagazin "Aktenzeichen XY... ungelöst" hat den Mittwochabend im deutschen Fernsehen recht klar dominiert. Die Gangsterfahndung mit Moderator Rudi Cerne interessierte ab 20.15 Uhr im Schnitt 5,20 Millionen Zuschauer - der Marktanteil betrug 18,1 Prozent. Das Nachrichtenmagazin "heute-journal" sahen im Anschluss 4,23 Millionen Menschen (16,7 Prozent).