"Aktenzeichen XY ungelöst" mit Spezial über vermisste Kinder

Die ARD-Sendung widmet sich bereits zum neunten Mal in einer Spezialausgabe der Suche nach vermissten Kindern und jungen Erwachsenen. Darin bitten Moderator Rudi Cerne und die betroffenen Familien und Freunde in einer Live-Sendung um die Mithilfe der Zuschauer.



Bereits seit 1967 stellt "Aktenzeichen XY ungelöst" reale, ungelöste Fälle nach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Verbrechensbekämpfung. Dabei widmen sich seit 2011 alle "Aktenzeichen XY... ungelöst" Spezialausgaben ausschließlich dem Thema "Wo ist mein Kind?"