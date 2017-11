Aktenzeichen XY ungelöst und Co.: Spektakuläre Kriminalfälle

Immer wieder halten spektakuläre Kriminalfälle das Land in Atem und werden im Fernsehen gekonnt in Szene gesetzt. Die mediale Berichterstattung kann aber für Verunsicherung sorgen. Die folgenden Fälle könnten sich jederzeit wiederholen, weshalb es sich lohnt, einen Blick darauf zu werfen.



Erst im November 2017 trat der Fall der Mareike G. erneut in einer Sendung von Aktenzeichen XY auf. Hier handelte es sich um eine gesonderte Ausstrahlung, welche allein Fällen gewidmet war, welche durch die Mithilfe der Zuschauer am TV gelöst werden konnten. Die damals 20-jährige verschwand im Jahr 2003 spurlos aus ihrer eigenen Wohnung. Neben ein paar Haaren und einer kleinen Blutspur hatte die Polizei lange Zeit keine entscheidenden Hinweise. Erst nach einer späteren Ausstrahlung des Falls in der TV-Sendung des ZDF gelang es, entscheidende Hinweise zur Überführung des Täters zu sammeln, der ein Arbeitskollege von Mareike G. war.

