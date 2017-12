"Aktenzeichen XY" vor ARD-Komödie und den Kellys bei RTL

Das ZDF ließ die TV-Konkurrenz mit seinem Klassiker "Aktenzeichen XY..." hinter sich. Das Erste punktete mit schwarzem Humor, RTL mit der Kelly Family.



Für ungeklärte Verbrechen haben sich die Fernsehzuschauer am Mittwochabend am meisten interessiert. Die ZDF-Fahndungssendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" verfolgten ab 20.15 im Schnitt 5,14 Millionen, der Marktanteil lag bei 16,5 Prozent.



Die ARD-TV-Komödie "Hit Mom - Mörderische Weihnachten" Humor über eine Putzfrau namens Hanni, die eher beiläufig zur Auftragskillerin wird, lag ebenfalls gut im Rennen: im Schnitt 4,18 Millionen Zuschauer (13,4 Prozent) verfolgten, wie Anneke Kim Sarnau in der Hauptrolle langsam Spaß an ihrem neuen Job entwickelt.