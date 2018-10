"Aktenzeichen XY" weit vorn - "Das Leben vor mir" auf Platz zwei

Das ZDF punktet regelmäßig mit ungelösten Kriminalfällen. Am Mittwoch war "Aktenzeichen XY" erneut die beliebteste Sendung des Abends. Das Erste konnte mit einem ungewöhnlichen TV-Film nicht ganz mithalten.



Die TV-Fahndungssendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" war für das ZDF erneut ein Quotenbringer. Am Mittwochabend verfolgten ab 20.15 Uhr im Schnitt 5,05 Millionen Zuschauer die neue 90-minütige Folge über ungelöste Kriminalfälle. Der Marktanteil lag bei 16,7 Prozent - das waren mit weitem Abstand die besten Werte.