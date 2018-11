Aktiensturz bei Apple: Microsoft setzt zum Überholmanöver an

Nachdem die Talfahrt des Tech-Giganten Apple sich stetig fortsetzt, schickt Erzrivale Microsoft sich an, nach langer Zeit wieder die Pole Position an der Wall Street zu erreichen.



Es ist für Apple nicht das erste Mal: Bereits nach der Vorstellung des iPhone 5 hagelte es Kritik – dem damaligen Trend entgegen hatte man ein Smartphone mit auffällig schlankem Display veröffentlicht. Die Aktienmärkte reagierten umgehend – und das Wertpapier des Tech-Imperiums aus Cupertino stürzte bedrohlich ab. Das war 2012.