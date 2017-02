Aktionstag für DVB-T2 HD bewirbt Vorteile des neuen Standards

In genau sechs Wochen startet DVB-T2 HD in den ersten deutschen Regionen in den Regelbetrieb. Daher stellen die Fernsehsender an dem am heutigen Mittwoch stattfindenden Aktionstag die Vorteile des neuen Antennenfernsehens in den Vordergrund.



Sechs Wochen vor dem Umstieg auf DVB-T2 HD, das Ende März in den ersten Regionen in den Regelbetrieb startet, schlagen die Fernsehsender vereint die Werbetrommel für das neue Antennenfernsehen. Im Rahmen eines gemeinsamen Aktionstages am heutigen Mittwoch machen sie auf die Vorteile von DVB-T2 aufmerksam. Damit wollen sie verhindern, dass zahlreiche Zuschauer am 29. März vor schwarzen Bildschirmen sitzen, weil mit dem Start von DVB-T2 HD in den ersten deutschen Ballungszentren DVB-T abgeschaltet wird. Meldungen zu diesem Thema

So gibt es am heutigen Mittwoch vermehrt Einblendungen im Programm der Fernsehsender. Aufmerksamkeit soll auch mit einem Clip erzeugt werden, den die Fernsehsender auf ihren Social-Media-Kanälen wie auf Facebook verbreiten. Dabei wird in dem Video gezeigt, wie sich die Zuschauer über die hochauflösende Bildqualität, die via DVB-T2 erstmals auch über Antenne ermöglicht wird, erschrecken.



Mit der verbesserten Bildqualität geht für die Zuschauer bei dem neuen digitalterrestrischen Übertragungsstandard allerdings auch ein Preissprung einher. Anders als für die Öffentlich-Rechtlichen, deren Verbreitungskosten auch über den neuen Standard mit dem Rundfunkbeitrag abgegolten ist, wird für den Großteil der Privatprogramm eine Servicepauschale von 69 Euro pro Jahr fällig. Sie werden via DVB-T2 HD unter dem Label Freenet TV vermarktet.



