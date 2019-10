Aktionstag rund um den Berliner Fernsehturm und sein Jubiläum

Seit fünf Jahrzehnten versorgt das Berliner Wahrzeichen die Menschen mit Rundfunk und weiteren Funkdiensten. Zu seinem Geburtstag gibt es morgen zahlreiche Aktionen für die ganze Familie – und Geschichtsträchtiges von DDR-Zeiten bis in die digitale HD-Gegenwart.



Vor rund fünfzig Jahren wurde der Berliner Fernsehturm in Ostberlin eingeweiht und brachte damals das Farbfernsehen in die DDR. Was nach der Wende folgte, war die Aufhebung der medialen Grenze zwischen Ost und West und 2002 die bundesweite Umstellung von analogem auf digitales Fernsehen DVB-T.